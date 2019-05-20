Вашингтон, 20 мая, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Американская компания Lockheed Martin в условиях конкуренции за военные заказы от Пентагона с компанией Boeing вынуждена резко снизить стоимость истребителя пятого поколения F-35. Следующая партия самолетов будет поставлена по цене 80 миллионов долларов за штуку. Речь идет о базовой модели. Эта цена на 11 процентов ниже, чем цена, по которой данные самолеты предлагались ВВС США в сентябре 2018 года. Тогда это было 90 миллионов долларов. Об этом пишет издание Motley Fool.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель-бомбардировщик F-35

Конкуренция обострилась: впервые за двадцать лет Пентагон заказал новый Boeing F-15. Истребитель F-15EX значительно модернизирован по сравнению с самолетом 1960-х годов. У него теперь сложный набор электроники. Однако он всё же не считается истребителем пятого поколения и до этого времени не вызывал интереса военных чиновников, занимающихся закупками.

По мнению Пентагона, решение о покупке самолетов F-15EX отражает стратегию министерства по наращиванию потенциала для разрешения различных опасных ситуаций: закупка F-35 проводится для борьбы с самолетами на основе передовых технологий, которые развертывают Россия и Китай. Для борьбы с технологическими платформами более низкого уровня будут использоваться более старые конструкции, которые номинально имеют низкие эксплуатационные расходы по сравнению с боевыми самолетами пятого поколения, такими как F-35.