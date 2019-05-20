Москва, 20 мая, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Новый президент Украины Владимир Зеленский продолжает действовать в том жанре, в котором действовал, пока был комиком, считает политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 20 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Надо понять, что верховный главнокомандующий не может существовать как рядовой гражданин, — сказал Кургинян. — Что значит — он идёт пешком? Значит, его нужно охранять в десять раз сильнее и денег тратить в десять раз больше. Что значит — он не живёт в резиденции? Ему что, в квартиру надо проводить защищённые каналы связи? Или у него будет частная вилла, в которой заново будет делаться вся инфраструктура? Это всё в принципе невозможно. Даже отставные главы ЦРУ или Моссада живут в охраняемом районе. Он запустил большой «бордель». Всё, что сейчас начнётся с этим роспуском Верховной рады. Это большой цирк».

Напомним, как сообщалось ранее, на инаугурацию новый президент Украины Владимир Зеленский отправился пешком в окружении охраны и представителей своей команды. Ранее Зеленский также заявил, что не намерен пользоваться положенными ему по закону резиденциями, и пообещал «отдать их детям».