Махачкала, 20 мая, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Уроженцы Дагестана, имеющие бизнес в Москве и Санкт-Петербурге, выделят средства на ремонт образовательных учреждений республики. Предприниматели готовы инвестировать в реализацию проекта «150 школ», сообщили ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе главы региона.

Лидер субъекта Владимир Васильев встретился с руководителями постоянных представительств республики в двух крупнейших российских городах. Он отметил, что заявки на участие в проекте в 2019 году подали почти 250 школ из разных городов и районов республики.

«Очень приятно слышать, что наши земляки заинтересованы в этом. В ходе подготовки программы нынешнего года мы пришли к тому, что с заявками на участие выступили не 150, а 247 школ. Мы бы хотели вместе обсудить, сможем ли мы это сделать и насколько готово наше бизнес-сообщество помочь в решении этих задач. В дальнейшем мы будем обращаться ко всем дагестанским диаспорам и взаимодействовать», — сказал Владимир Васильев.

Он также подчеркнул, что «прозрачность реализации проекта» притягивает все больше желающих оказать поддержку родному краю.

Напомним, в 2018 году в Дагестане реализовали проект «100 школ», в рамках которого было отремонтировано 117 образовательных учреждений в 43 муниципалитетах республики. В школах провели замену кровли, окон, полов, обновили туалетные комнаты, установили средства противопожарной и антитеррористической безопасности.

Суммарный объём финансирования составил более 320 млн рублей, 200 млн рублей из которых было направлено из республиканской казны, 35 млн рублей — из бюджетов муниципалитетов. Остальные расходы в объеме 86 млн рублей взяли на себя меценаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти Дагестана решили продолжить реализацию проекта и назвали его теперь уже «150 школ». В этом году из бюджета республики выделят 300 млн рублей. С начала по середину апреля был открыт приём заявок от муниципалитетов на участие в проекте.

Выберут школы, наиболее остро нуждающиеся в улучшении материально-технического состояния. Кроме того, для успешного прохождения отбора у каждый школы обязательно должен быть свой меценат, который возьмёт на себя 15% стоимости работ. Первый этап отборочных процедур уже прошли 165 школ.