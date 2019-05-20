Ярославль, 20 мая, 2019, 17:27 — ИА Регнум. В Ярославле заборы в центре города, установленные в 2017 году по инициативе предыдущего мэра Владимира Слепцова, красят сотрудники муниципального предприятия «Яргортеплоэнерго». Это выяснил корреспондент ИА REGNUM.

Забор в Ярославле

Обновлять изрядно заржавевшие заборы должна была фирма, которая их устанавливала — «Стальстроймонтаж». Но власти не могут её найти. Это стало известно на общегородском совещании 20 мая. Как заявил директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов, фирма не находится по указанному адресу.

«Учитывая, что пешеходные ограждения с гербом Ярославля расположены в центре города и являются составной частью его образа, департаментом городского хозяйства организована работа по приведению ограждений в эксплуатационное нормативное состояние. Покраска ограждений уже ведется, работа осуществляется с привлечением внебюджетных источников. Общая площадь покрашенных ограждений составляет 1 километр 61 погонный метр. Все работы по покраске планируется завершить до Дня города», — добавил Сергей Тальянов.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, согласно поручению штаба по подготовке к празднованию дня города МУП «Городское спецавтохозяйство» проводит подготовительные работы, а АО «Яргортеплоэнерго» выделяют людей на покраску.

Нынешний мэр города Владимир Волков потребовал разобраться с фирмой, нанятой его предшественником Слепцовым.

«Я очень настойчиво прошу наш департамент безопасности совместно с полицией и юристами найти и достучаться до организации «Стальстроймонтаж». К сожалению, таких примеров много. Что ни контракт, то пропащая организация. Не хватит никаких сил и средств, чтобы все это устранять. Работать нужно всем совместно», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

Напомним, на замену заборов в 2017 году из бюджета было выделено более 23 млн рублей. Против массовой установки ограждений с гербом города выступали градозащитники и историки. В частности, им удалось отменить планы властей установить такие ограды в парках и скверах вместо традиционных чугунных решеток.