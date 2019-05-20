Чебоксары, 20 мая, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Администрация Красночетайского района Чувашии, которая ранее захотела приобрести легковой автомобиль почти за 1,8 млн рублей и отменила аукцион после проверки УФАС, объявила новый аукцион. Районные чиновники настаивают на покупке машины, снизив затраты до 1,6 млн рублей, — это составляет 3,22% от прогнозируемых собственных доходов муниципального бюджета на 2019 год. Соответствующий аукцион опубликован на портале государственных и муниципальных закупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Василий Суриков. Богач и Лазарь. 1873

Администрация Красночетайского района планирует приобрести новый полноприводный легковой автомобиль, объявив начальную цену в сумме 1 591 566,67 рублей. Цвет машины — чёрный, мощность — 150 лошадиных сил. Источником финансирования выступает муниципальный бюджет.

Отметим, что на 2019 год собственные доходы бюджета Красночетайского района прогнозируются в сумме 49 292 500 рублей. Таким образом, покупка автомобиля при начальной цене «съест» 3,22% доходов казны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года было опубликовано извещение о закупке кроссовера в Красночетайском районе начальной стоимостью около 1,8 млн рублей — это один из самых дорогих автомобилей в Чувашии, которые потребовались в последние годы сельскими чиновниками. Муниципальные чиновники тогда заявили, что имеющийся автотранспорт «полностью изношен и устарел, что не обеспечивает возможность служебного выезда главой администрации, его заместителями не только на совещания, организуемые органами власти Чувашской Республики, но и служебные выезды даже в пределах района».

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По данному аукциону было направлено обращение в УФАС Чувашии, которое по итогам проверки выявило нарушения, потребовав аннулировать закупку. Было, в частности, выявлено, что в документации отсутствуют «сведения о применении каталога в плане закупок, плане-графике закупок, извещении об осуществлении закупок, документации о закупке». В ведомстве напоминают, что позицией каталога на «Автомобили легковые» предусмотрены такие характеристики товара, как типы коробки передач, двигателя, привода, число посадочных мест. В то же время, по информации УФАС, при описании использованы характеристики, не предусмотренные каталогом, — к примеру, «год выпуска, тип кузова, рабочий объем двигателя, число передач, цвет кузова, габариты автомобиля и др.». В ведомстве пришли к выводу, что установленному «описанию соответствует товар исключительно одного производителя, доказательств того, что установленным требованиям может соответствовать товар других производителей, не представлено».