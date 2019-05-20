Павловск, Санкт-Петербург, 20 мая, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Жители Пушкинского района Санкт-Петербурга жалуются на отмену семейного абонемента и рост цен на входные билеты в Павловский парк, что не дает им возможности быстро добраться до поликлиник и вокзала в Павловске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила петербурженка Анастасия Пошукаева.

ИА REGNUM Павловский парк и дворец

Жители поселка Тярлево, которым без доступа в парк приходится добираться до жизненно важной инфраструктуры обходным путем, что тяжело дается как пожилым людям, так и родителям с маленькими детьми, уже обращались к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову через его страницу «ВКонтакте». Но то, что получили в ответ, называют «отписками».

По словам Пошукаевой, с каждым годом цена на абонементы росла, но с этого года «семейного абонемента просто не существует». В результате каждый может взять лишь один абонемент на одного человека на выбранное число посещений, и для жителей близлежащих поселков не делают исключений.

«Еще и в очереди за бесплатным билетом для ребенка стоять. В парк писали, им, естественно, всё равно на местных жителей, мам с колясками, которые — по своему опыту знаю — могут по четыре раза за день заходить в парк, не говоря уж о том, что для жителей Тярлево парк — это короткая дорога на вокзал, в поликлинику, как детскую, так и взрослую. Пенсионерам также подняли цены, для многих они неподъёмны», — говорит Пошукаева.

Она отмечает, что местные жители не просят о бесплатном проходе через Павловский парк, они готовы платить за абонемент, но не те деньги, что сейчас запрашивают. К тому же сами абонементы тоже стали неудобными.

«Раньше абонемент на полгода стоил 2500 рублей на двоих взрослых и двоих детей. Сейчас на 6 месяцев надо брать 160 посещений. На одного человека стоит 3200 рублей, на двоих выходит 6400, еще в очереди постоять за бесплатным билетом», — негодует собеседница ИА REGNUM.

На странице Александра Беглова «ВКонтакте» местные жители написали, что «верят, что он сможет им помочь». Они попросили вернуть семейные абонементы по 2,5 тыс. рублей, а также отметили, что вход в Екатерининский парк Царского Села (Пушкин) для родителей с колясками бесплатный.

Из секретариата врио губернатора жителям ответили «по личному поручению Александра Дмитриевича Беглова».

Чиновники заявили, что действующее законодательство позволяет учреждениям культуры самостоятельно устанавливать цены на платные услуги, включая цены на билеты и абонементы. Таким образом, ГМЗ «Павловск» самостоятельно определяет стоимость входного билета и абонемента. При этом ГМЗ, принимая во внимание экономическую ситуацию, ежегодно по собственной инициативе устанавливает льготу, предусматривающую возможность бесплатного посещения Павловского парка, всем категориям посетителей с мая по сентябрь с 06:00 до 09:00 и с 19:00 до 23:00, а также с октября по апрель в рабочие дни с 06:00 до 21:00, в выходные и праздники с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

«Вы можете учитывать это при планировании посещения Павловского парка», — заявил секретариат врио губернатора. Однако такой ответ не устроил «огромное число местных жителей», заметила Анастасия Пошукаева.

«Парк является не только местом досуга, но и кратчайшей дорогой в поликлинику, как детскую, так и взрослую, в которую пенсионерам в обход ходить тяжело, а абонементы им на пенсию не купить, также на вокзал и в магазины за продуктами, в МФЦ и другие социальные объекты. И в бесплатные часы ходить через него и гулять просто страшно! Там не раз происходили нелицеприятные ситуации», — прокомментировала она сообщение из Смольного.

По ее словам, ровно такой же ответ от секретариата врио губернатора получили еще несколько местных жителей.

Смольный особо подчеркнул, что льготы устанавливаются учреждением с учетом финансовых, материально-технических и организационных возможностей, и плату за вход берут в связи с необходимостью большого объема ландшафтных и озеленительных работ, а также ради охраны объектов культурного наследия. При этом правом льготного посещения Павловского парка пользуются 26 категорий граждан.

«Платный вход — штатная ситуация для любого музея. Взимание платы за посещение парка обусловлено значительными тратами на его содержание. Плата за вход на протяжении нескольких месяцев и в определенные часы — это соучастие в сохранении той красоты, ради которой посетители и стремятся сюда», — пояснили в секретариате Беглова.

ГМЗ «Павловск» также ответил на обращения местных жителей, заявив, что, в отличие от других музеев-заповедников, Павловск несколько лет не повышал стоимость входа в парк, которая составляет 100 рублей, а льготы установлены с учетом «экономической ситуации».