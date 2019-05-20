Рим, 20 мая, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Италия вносит в бюджет Евросоюза больше, чем получает из фондов ЕС, и потому власти страны полагают, что решения ЕС должны зависеть и от Италии, написал на своей странице в Twitter в понедельник, 20 мая, вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Для развития экономики нужно делать прямо противоположное тому, что делают в последние годы евробюрократы, отметил Сальвини. Сейчас их решения блокируют экономическое развитие, некоторые установленные ЕС ограничения должны быть отменены, полагает он.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.