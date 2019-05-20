Вашингтон, 20 мая, 2019, 17:05 — ИА Регнум. На одной из атомных подводных лодок ВМС США идёт расследование сексуального скандала, сообщает 20 мая портал Military.com.

Navy.mil USS Florida

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера USS Florida подвергся дисциплинарным взысканиям, а двое моряков были уволены из вооруженных сил после опубликования списков с оценками сексуальной привлекательности 32 женщин, служащих на этой субмарине.

Списки были переданы командиру корабля одним из подводников-мужчин. Командир подлодки USS Florida не придал никакого значения этим бумагам и не провёл расследование «инцидента», за что позднее и был снят со своей должности.

Напомним, женщины служат на подводных лодках во всех странах НАТО.

ВМФ России воздерживается от такой практики.