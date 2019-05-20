Киев, 20 мая, 2019, 16:59 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины во время инаугурации Владимира Зеленского ощущался скепсис со стороны лицемеров, жуликов и воров — депутатов. Об этом 20 мая написал на своей странице в Фейсбук политолог Юрий Романенко.

Gov.ua Инаугурация Владимира Зеленского

«Знаете, самое прекрасное ощущение в момент инаугурации — это презрение Зеленского к этим жуликам в зале Верховной рады. Этот скепсис со стороны жуликов и воров в зале Рады просто физически ощущался. Они сами не верили, что это не сон. Парубий, который гавкнул, что было смешно, просто выразил их общее настроение. Они считают, что всё происходящее в стране смешно. Это и есть их реальное отношение к людям. Этих лицемеров и тварей, которые любят пустить слезу на публику, а реально прутся со страданий народа. Но ветер начал дуть в другую сторону. И надеюсь, что скоро смешно будет нам», — отметил Романенко.

«Эпоха уходит», — так прокомментировал Романенко грустные лица четырех президентов Украины.

Он также заметил разочарование на лице вице-спикера Рады, депутата от Блока Петра Порошенко Ирины Геращенко, которая называла Зеленского «пятой колонной Кремля».

«Особенно было приятно сегодня смотреть на актрису погорелого театра Ирину Геращенко. Прямо на ее глазах «пятая колонна Кремля», в 2 метрах получала булаву, а безальтернативный с землянистым лицом грустно смотрел за этим. Потому что нет никаких «безальтернативных гениев». Было только безудержное «Я, Я, Я», которое эти представители «элиты» даже сегодня не могли скрыть, когда свысока на «выскочку» смотрели. Причем в массе-то сами выползли с таких же низов. Вот это было настоящая картина сословного глубинного государства, в цитадель которого проник Зеленский. И будет ему очень несладко. И ждет нас впереди буря», — прогнозирует Романенко.

Политолог считает, что Зеленский «подвесил» парламент «требованием принять законы о депутатской неприкосновенности, по выборам, по незаконному обогащению».

«Думаю, что с таким запалом он возьмет Раду и сформирует правительство. Инициатива осталась за ним», — считает Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Киеве прошла инаугурация президента Владимира Зеленского. Президент попросил парламент отправить в отставку министра обороны Степана Полторака, главу службы безопасности Украины Василия Грицака и генерального прокурора Юрия Луценко. Также он анонсировал роспуск парламента и призвал правительство уйти в отставку.