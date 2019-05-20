Санкт-Петербург, 20 мая, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Федеральные средства на строительство широтной автомобильной магистрали — Восточного скоростного диаметра (ВСД) — Санкт-Петербург может получить не ранее конца 2020 года. Об этом 20 мая заявил журналистам вице-губернатор Северной столицы Эдуард Батанов. Город со своей стороны проведет подготовительные работы для будущего строительства ВСД.

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«Если все решения будут приняты в этом году, то мы готовы начать подготовку территории и остальные работы до конца года», — сказал Батанов, которого цитирует «Петербургский дневник».

Власти Петербурга рассчитывают на получение из федерального бюджета 57 млрд рублей на реализацию проекта ВСД. Решение будет принято до конца 2019 года.

Как ранее сообщили в Смольном, трассировка ВСД уже отражена в Генеральном плане Санкт-Петербурга, утверждена документация по планировке территории, ведутся проектно-изыскательские работы.

Реализация других транспортных проектов, которые позволят развивать Санкт-Петербург и Ленинградскую область как единый транспортный узел, предполагает софинансирование из федерального бюджета на период до 2024 года в размере 45,2 млрд рублей. На четыре первоочередных проекта необходимо 17,5 млрд рублей. Это строительство Южно-Волхонской дороги и Южной широтной магистрали (1 этап), реконструкция Петрозаводского шоссе (Волховстроевское направление) и Приморского шоссе (подключение к «Лахта Центру»).

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Как сообщало ИА REGNUM, шестиполосная платная магистраль ВСД общей протяженностью 22,6 км начнется на примыкании к Западному скоростному диаметру (ЗСД) в районе Благодатной улицы и пройдет вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к Кольцевой автодороге севернее Кудрово (Ленобласть), далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола»).

Строительство ВСД предусматривает возведение новой переправы через Неву в створе улиц Фаянсовая и Зольная.