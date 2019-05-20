Тула, 20 мая, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Аграрии Тульской области ежегодно закупают новую технику и оборудование на сумму около миллиарда рублей — они используют как собственные средства, так и заёмные ресурсы, меры господдержки, возможности федерального и регионального лизинга. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, заявил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев 20 мая в ходе круглого стола по вопросу сотрудничества субъектов Центрального федерального округа и АО «Росагролизинг».

Управление пресс-службы правительства Тульской области Круглый стол по вопросу сотрудничества субъектов Центрального федерального округа и АО «Росагролизинг» в Туле

В мероприятии, которое состоялось в Туле в рамках региональной недели предпринимательства, приняли участие также генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов, представители органов исполнительной власти в сфере АПК регионов ЦФО, руководители тульских сельскохозяйственных предприятий. На встрече обсуждались вопросы обновления парка сельхозтехники и возможности Росагролизинга по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

Как отметил Павел Косов, что в отличие от прошлого года, в 2019 году в программе льготного лизинга могут участвовать все регионы. Программа «Росагролизинга» предоставляет аграриям ряд преимуществ при покупке техники — это отсутствие аванса, отсрочка первого лизингового платежа на 6 месяцев, процентная ставка по договору 3%. Глава «Росагролизинг» также отметил, что программа пользуется спросом и в ЦФО: в различных стадиях поставки на 2019 год уже находится техника на общую сумму более 3 млрд рублей.

Как сообщил Дмитрий Миляев, тульские сельхозтоваропроизводители ежегодно вкладывают в обновление техники миллиард рублей. За четыре месяца 2019 года агропредприятия региона уже закупили более 70 единиц техники.

«Потребность в обновлении автопарка по-прежнему сохраняется. У нас увеличиваются посевные площади, растет производительность, поэтому мы заинтересованы в обновлении сельхозтехники, отвечающей современным стандартам», — сказал Дмитрий Миляев.