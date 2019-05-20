Москва, 20 мая, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Прогноз ЦБ РФ о том, что к концу 2019 года инфляция в РФ будет чуть выше 4%, основан непонятно на чём, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 20 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие оценки будущей инфляции, озвученные первым заместителем председателя ЦБ РФ Ксенией Юдаевой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Я не очень понимаю, что она подразумевает под инфляцией, — сказал Хазин. — Если имеется в виду рост цен в экономике в целом, то есть дефлятор ВВП, то по итогам прошлого года он был 110,1% — то есть больше 10%. То есть это почти в два раза больше, чем пресловутые 4%. Не очень понятно, откуда они взялись. Если речь идёт об инфляции потребительской, то это как-то феерично. Обычно потребительская инфляция выше, чем в среднем по экономике. Ну, хорошо, предположим, что у нас меньше. Но мы все ходим в магазин и знаем, что она сильно выше, чем 4%. Таким образом, я не понимаю, откуда она взяла цифру в 4%. Это какие-то обсуждения каких-то виртуальных абстракций, не имеющих никакого отношения к реальности».

Напомним, как сообщалось ранее, 20 мая первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, выступая в Госдуме заявила, что Банк России ожидает, что к концу 2019 года инфляция будет немного превышать 4%, но в начале 2020 года вернется к 4%.