Луганск, 20 мая, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о готовности к диалогу ряди мира в Донбассе звучит многообещающе. Об этом сегодня, 20 мая, заявила представитель Луганской Народной Республики в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Зеленский вступил в должность президента Украины. В своем первом выступлении в качестве президента перед депутатами Рады, которую он распустил, Зеленский заявил, что он готов к диалогу ради мира в Донбассе и сделает всё возможное для этого.

По словам Кобцевой, в ЛНР следили за заявлениями Зеленского после инаугурации и считают, что они звучат многообещающе.

«Сегодня прошла инаугурация нового президента. Его заявления до инаугурации, его заявления после инаугурации звучат многообещающе, и хотелось бы верить в реализацию данных заявлений», — сказала она.

Кобцева также подчеркнула, что ЛНР поддерживает готовность к реализации Минских соглашений, в частности, республика готова к обмену пленными по формуле «всех на всех».