Киев, 20 мая, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский озвучил гражданам страны политические месседжи относительно необходимости роспуска Верховной рады. При этом президент пока не прибегал к конституционным механизмам для роспуска парламента. Об этом 20 мая заявила в эфире одного из украинских телеканалов юрист, экс-замглавы администрации президента, экс-член венецианской комиссии от Украины Марина Ставнийчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Президент Зеленский в своем обращении дал народу Украины и Верховной раде определенные политические месседжи. О соблюдении механизма, предусмотренного конституцией, по сути дела, пока еще речь не идет… Есть механизм, который предшествует даже в случае наличия оснований для прекращения полномочий парламента, есть конституционный механизм. Его нужно придерживаться. Сегодня мы услышали политические месседжи, которые касались работы правительства, парламента, руководителей силового блока, они ожидаемые. Как раз в этой сфере ничего нового не произошло», — пояснила Ставнийчук.

По её словам, на Украине опять начнутся дискуссии по снятию депутатской неприкосновенности и урегулированию процедуры импичмента президента.

«Говорить можно что угодно, но нужно иметь ввиду, что парламент уже приступил к вопросу снятия депутатской неприкосновенности. Два проекта направлены в Конституционный суд, что привело к тому, что после выводов КСУ парламент начал процедуру сначала. Теперь, в связи с инициативой президента Зеленского, эта дискуссия по снятию депутатской неприкосновенности и урегулированию процедуры импичмента выйдет на новый политический круг. Говорить все они будут, но будут ли они это делать?» — добавила Ставнийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Зеленский объявил о роспуске Верховной рады. При этом президент призвал Раду принять законы о снятии депутатской неприкосновенности, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение, принять новое избирательное законодательство. «У вас на это будет два месяца. Я распускаю Верховную раду VIII созыва», — сказал Зеленский.