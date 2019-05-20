Ульяновск, 20 мая, 2019, 16:31 — ИА Регнум. В Ульяновской области в ходе экспедиции на территории палеонтологического геопарка «Ундория» обнаружены уникальные находки — кости ихтиозавров двух видов, сообщается на сайте музея.

Undor-muz.ru Исследования в Ульяновской области

Ундоровский палеонтологический музей совместно со специалистами из ведущих учреждений страны организовал экспедицию на территорию палеонтологического заказника — «Геопарка «Ундория». В экспедиции принимают участие сотрудники Палеонтологического и Геологического институтов РАН, представители университетов из Саратовской, Ярославской и Самарской областей. Цель исследования — изучение последовательности отложений верхней юры, а также особенностей распространения ископаемой позвоночной и беспозвоночной фауны.

Отобранные из разрезов образцы пород будут переданы в лабораторию для проведения палеомагнитного и микропалеонтологического анализа, что в последующем позволит более детально провести подразделение вехнеюрской толщи.

«Высокий интерес к этой части осадочный толщи связан с уточнением границы юрских и меловых отложений, так как единого мнения по её проведению у научного сообщества пока нет. Мониторинг остатков ископаемых морских рептилий, проведённый в окрестностях деревни Городищи и местонахождения «Детский санаторий», позволил выявить весьма ценные для науки находки», — говорится в сообщении.

Сразу три значимые для науки кости были найдены членами Самарского палеонтологического общества: плечевая кость ранее неизвестного для Поволжья вида ихтиозавра Артроптеригиус лунди (Arthropterygius lundi), две основные кости черепов (базисфиноиды) ихтиозавров родов Гренделиус и Артроптеригиус, а также зуб шестижаберной акулы, который находился на поверхности позвонков ихтиозавра.

Undor-muz.ru Отобранные из разрезов образцы пород будут переданы в лабораторию

Сотрудники Ундоровского палеонтологического музея нашли сравнительно крупный фрагмент кости на бечевнике, который оказался челюстным суставом плиозавра. Материалы, найденные в ходе экспедиции, пополнят фонды музея.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в регионе принято решение о создании геологического парка ЮНЕСКО. Геологические объекты региона вместе с объектами археологического наследия, находящимися на территории Волго-Свияжского водораздела в окрестностях Ундор, отвечают критериям ЮНЕСКО для включения территории в сеть Глобальных геопарков. В 2018 году ульяновскому заказнику «Ундория» был присвоен статус геопарка. Тогда глава региона Сергей Морозов отмечал, что создание регионального геопарка является «первым и одним из главных этапов по подготовке заявки от региона и Российской Федерации для включения территории Ундоровского палеонтологического заказника и прилегающих Ундоровских гор в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО».

В прошлом году региональные власти заявляли о разработке проектной документации для строительства нового музея, который войдет в состав геопарка «Ундория». Одним из значимых элементов геопарка станет палеонтологический музей общей площадью 1000 кв. метров, новое здание которого планируется построить к 2021 году.