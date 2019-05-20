Махачкала, 20 мая, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Международный театральный фестиваль «Волшебный мир театров кукол стран БРИКС» пройдет в городе Махачкале с 26 мая по 1 июня 2019. Свои лучшие постановки в столице Дагестана представят творческие коллективы из России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР), сообщили ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе министерства культуры республики.

Ognivo.ru Мытищинский театр кукол «Огниво». Спектакль «Вишневый сад»

Одновременно с театральным фестивалем будет проведен и экономический форум с обсуждением вопросов бизнеса, меценатства, спонсорства и благотворительности в театральной сфере. Здесь также будут проводиться творческие мастерские и работать различные дискуссионные площадки, на которых обсудят актуальные вопросы развития искусства театра кукол.

Откроет программу фестиваля Мытищинский театр кукол «Огниво» спектаклем «Вишневый сад» по Антону Чехову. В дни форума состоится и мировая премьера — артисты из ЮАР представят постановку «Лумка». Показы будут проходить на трёх площадках Махачкалы — на сцене Дагестанского театра кукол, в Русском театре и Театре поэзии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Махачкале стартовал XII международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи». В течение двух недель перед жителями и гостями города с концертами выступят знаменитые музыканты из Санкт-Петербурга, Калмыкии и Кисловодска, а также из Великобритании, США и Чехии.

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