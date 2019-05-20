Калуга, 20 мая, 2019, 16:28 — ИА Регнум. В Калужской области на финансирование весенне-полевых работ 2019 года из бюджетов всех уровней было направлено около 500 млн рублей, сообщает 20 мая корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания кабинета министров области.

Gtrk-kaluga.ru Посевная

По словам министра сельского хозяйства области Леонида Громова, значительная часть сельхозорганизаций региона сев уже завершила. В целом посевная кампания в 2019 году прошла организованно. Наиболее успешно трудились аграрии Ферзиковского, Сухиничского, Перемышльского, Мещовского и Бабынинского районов области.

На калужских полях внесено 30 тысяч тонн минеральных удобрений, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2018 году. Под урожай 2019 года озимые зерновые подкормлены на 35 тыс. га (90% от запланированного), многолетние — на 50 тыс. га (80%). Боронование многолетних трав проведено на площади 50 тыс. га, озимых — 41 тыс. га.

«На 20 мая под посев подготовлено 130 тыс. га (90% к плану). Яровой сев проведен на 125 тыс. га (83% плана), что на 28 тыс. га больше, чем в предыдущем году на эту же дату. Яровые зерновые посеяны на площади 52 тыс. га (98% плана), картофель — на площади 1700 га (70% к плану). Проведена химическая прополка озимых культур (7 тыс. га) и их профилактическая обработка (2,4 тыс. га).

В рамках стратегии импортозамещения в 2019 году сельскохозяйственные организации области планируют произвести закладку многолетних насаждений на площади более 300 га. Посеяно более 20 тыс. га кукурузы (55% к плану) и 22,5 тыс. га беспокровных многолетних трав. Однолетние травы высеяны на площади 10 тыс. га», — сказал Леонид Громов.