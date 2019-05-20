Алексин, Тульская область, 20 мая, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Новая парогазовая установка мощностью 115 МВт на Алексинской ТЭЦ в городе Алексине Тульской области выведена на проектную мощность, сообщили 20 мая ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Открыл торжественную церемонию, посвященную этому событию, заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын, который отметил, что на новой станции установлено самое современное оборудование и применяются самые эффективные технологии.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новая парогазовая установка мощностью 115 МВт на Алексинской ТЭЦ выведена на проектную мощность

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, выступая на церемонии, подчеркнул, что сегодня в регионе реализуются масштабные инвестпроекты, создаются новые предприятия. Для дальнейшего развития производства региону необходимы серьезные энергоресурсы. Он также напомнил, что в 2019 году статус территории опережающего социально-экономического развития получил моногород Алексин. Запуск нового оборудования на ТЭЦ даст возможность ТОСЭР «Алексин» предложить резидентам дополнительные энергетические мощности для реализации инвестиционных проектов, развития своих производств.

«Развитие Алексинской ТЭЦ — еще один шаг для укрепления инвестиционной привлекательности города. Реализация проекта увеличила электрическую мощность Алексинской ТЭЦ, сделала ее экологичнее. Это позволит создать более благоприятные условия для инвесторов, нарастить мощности и, самое главное, повысить энергонадежность как региона, так и страны в целом», — сказал Алексей Дюмин.

Глава Тульской области поблагодарил руководство и всех сотрудников ПАО «Квадра», министерство энергетики РФ и лично министра Александра Новака за реализацию инвестиционного проекта. Он также вручил региональные награды отличившимся сотрудникам ПАО «Квадра».

После церемонии гости осмотрели производственные площади Алексинской ТЭЦ — блочный щит управления, турбинный цех, парогазовую установку. Как отметил губернатор Алексей Дюмин в беседе с представителями СМИ, ввод нового оборудования дает региону новый современный, эффективный источник электроэнергии.