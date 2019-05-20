Москва, 20 мая, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Библиотека для молодёжи (РГБМ) объявила о начале приема работ участников III Всероссийского Молодёжного конкурса литературного и художественного авангарда «Лапа Азора». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба организации.

Ilia Trofimov Российская государственная библиотека для молодежи

В 2019 году участники будут соревноваться в двух номинациях: «РОКУ УКОР» и «ТЕНЬ ЗВУКА». В первом конкурсе жюри будет рассматривать комбинаторную поэзию (поэзию формальных ограничений), в рамках которой произведения создаются на основе формального комбинирования элементов текста.

Во втором конкурсе будут участвовать авторы произведений, выполненных в жанре графической, визуальной поэзии и видеопоэзии. Отмечается, что попробовать себя в конкурсе могут люди в возрасте до 35 лет.

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Напомним, 19 мая 2019 года в Перми закончил свою работу фестиваль «Российская студенческая весна». Главный приз конкурса достался команде Татарии.