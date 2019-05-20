Украина меняет власть и лишает Евросоюз нефти из России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 мая, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- США проводят максимально жесткую политику в отношении Москвы;
- Шестой президент Украины распустил Верховную раду;
- Глава МИД Сербии надеется на Путина;
- Киев приостановил транзит российской нефти по «Дружбе»;
- Мошенники по-новому воруют деньги через терминалы Сбербанка.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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