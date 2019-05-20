Нальчик, 20 мая, 2019, 15:52 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Его фигурантом стал директор ООО «Оптторг», сообщили ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба

Как установило следствие, являясь одновременно и бухгалтером компании, злоумышленник подал недостоверную налоговую декларацию за два квартала в 2015 и 2016 годах. В ней он скрыл реальные данные о доходах и уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 26 млн 625 тыс. рублей.

Общий размер недоплаты «превышает 99% подлежащих уплате сумм налогов и является особо крупным размером». За налоговое преступление директор ответит в суде.

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Стоит отметить, что такая «налоговая забывчивость» не является редкой для Кабардино-Балкарии. Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году директор завода по производству алкогольной продукции Ислам Б. скрыл от государства налогов на сумму свыше 2,1 млрд рублей.

В течение двух последних лет в регионе были привлечены к ответу главы восьми компаний, производивших алкоголь. Им пришлось возместить ущерб и вернуть к бюджет в общей сложности более 8,5 млрд рублей.

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