Москва, 21 мая, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Переговоры между Москвой и Токио и связанная с этим шумиха о «передаче» российских Курил Японии приутихла. Но теперь она может получить новый импульс в связи с особенностями совместной хозяйственной деятельности РФ и Японии на островах. Как официальный Токио представляет себе эту деятельность и почему она всё более напоминает подготовку к ползучему захвату территории, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Микоян.

Ветровая турбина

Если проанализировать японские предложения, за которые, как ни странно, с удовольствием схватилась российская сторона, то обнаруживается общая с точки зрения хозяйствования тревожная деталь. Ни предложения о развитии ветряной энергетики, ни строительство тепличных комплексов или новых ферм марикультур не даст выигрыша для населения четырех Курильских островов.

Так показывает бесстрастный анализ, а в ряде случаев, как, например, с теми же марикультурами или туризмом (в его японском видении), под предложением может скрываться очевидный вред. Так как же выглядит японский бизнес в такой схеме, уж не передовым ли отрядом тех, кто нацелился на присвоение российских Курил?

Читайте подробности Владимира Микояна «К оживлению темы японского хозяйственного освоения Курильских островов».