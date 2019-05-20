Ферзиково, Калужская область, 20 мая, 2019, 15:45 — ИА Регнум. В Калужской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ферзиковского района, который обвиняется по статьям «Убийство» и «Покушение на угон автомобиля», сообщил 20 мая корреспонденту ИА REGNUM следователь регионального следственного управления СКР Александр Исаев.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

По версии следствия, в конце января 2019 года ранее судимый 43-летний обвиняемый пригласил в гости 30-летнюю знакомую — двоюродную сестру своей бывшей жены. После распития спиртных напитков обвиняемый обнаружил пропажу денег из кармана своей куртки. Заподозрив свою гостью в краже и разозлившись на нее, мужчина нанес ей несколько ножевых ударов в шею, от которых женщина скончалась на месте.

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После этого злоумышленник вскрыл гараж своего отца и попытался совершить угон автомобиля, вероятно, чтобы вывезти на нем тело погибшей. Завести автомобиль у него не получилось. На протяжении следующих пяти дней мужчина продолжал распивать спиртное. Тело убитой в ванной комнате обнаружили родственники обвиняемого, когда в первых числах февраля пришли к нему домой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Отмечается, что последние три года обвиняемый состоял на учете в связи с алкогольной зависимостью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее калужский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего гражданина Узбекистана. Он был признан виновным в умышленном причинении смерти человеку, совершённом с особой жестокостью.

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