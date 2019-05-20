Москва, 20 мая, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Жителей России, которые могут позволить себе копить деньги, становится всё меньше. Людям порой тяжело протянуть от зарплаты до зарплаты. Львиная доля заработанных средств в России уходит на питание и коммунальные услуги. Поэтому государство должно в первую очередь преследовать цель и формировать условия, чтобы население стало больше зарабатывать, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического цента «Альпари» Анна Бодрова.

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«Но, к сожалению, бизнес не спешит поднимать зарплаты сотрудникам. Зачастую он не уверен в завтрашнем дне, потому в российских регионах оклады по 8−12 тыс. руб. в порядке вещей. Поправки в Налоговый и Трудовой кодексы РФ не изменят главного.

В России работает около 11 млн соотечественников за мизерные зарплаты, и они могут потерять и это, ведь недобросовестные работодатели могут нанять за ползарплаты мигрантов, которые готовы на всё ради работы в крупном российском городе», — пояснила эксперт.

При этом в России, по сравнению с другими странами Европы, самый низкий налог на доходы физических лиц, он составляет 13%. В Дании, Нидерландах, Бельгии и Швеции этот налог превышает 50% от дохода трудящегося, а в Австрии, Италии, Германии, Франции, Великобритании и многих других странах варьируется между 40% и 50%.

«Обнуление ставки НДФЛ для граждан РФ с очень низкими доходами — это полумера. Нужно развивать тему роста зарплат. Ведь бизнесмены о себе не забывают, а работники зачастую становятся «рабами», не получающими достойное вознаграждение за свой труд. Здесь должны поменяться культура и философия бизнеса», — высказала своё мнение Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с предложением обнулить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, чей заработок ниже прожиточного минимума.

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