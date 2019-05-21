Вашингтон, 21 мая, 2019, 03:59 — ИА Регнум. США готовятся к ядерной войне в Европе, полагает Владимир Ермаков, директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России. Насколько велики риски такого развития событий в связи с распространением новых ядерных отношений между США и их союзниками, обсуждает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

Натовская программа по совместному использованию ядерного оружия является основанием для повсеместного размещения атомных бомб в странах альянса; так повелось еще со времен Холодной войны. Поэтому в самом по себе наличии такого оружия в Европе нет ничего нового, новизна заключается в обновленных подходах к принципам его использования.

США развивают свой ядерный арсенал, стремясь достичь минимальной мощности при максимальной точности попадания. Так, например, новая модификация бомбы В61−12 при минимальной мощности в 300 тонн в тротиловом эквиваленте имеет точность попадания, измеряемую десятками метров. Такое оружие уже стало объектом экспертной дискуссии о возможности применения против неядерных государств и в ходе локальных конфликтов. А вот этот подход переводит опасность начала ядерного конфликта на более высокую ступень вероятности.

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна «Готовятся ли США к ядерной войне в Европе?»