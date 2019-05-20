Калуга, 20 мая, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Эксперты Общероссийского народного фронта в Калужской области рекомендовали региональному экологическому оператору разработать порядок перерасчета платы за вывоз мусора в случаях временного отсутствия граждан по месту регистрации, сообщает 20 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на члена регионального штаба ОНФ в Калужской области Владимира Потапова.

Admoblkaluga.ru Мусорные свалки в муниципалитетах и без площадок для контейнеров

Активисты предложили коммунальщикам учитывать время срочной службы граждан в армии, лечения в стационаре, командировки и учёбу в другом городе. Возможность перерасчета также касается и временно проживающих в жилых помещениях. Главное, чтобы предложенная коммунальщиками схема была прозрачна и доступна для жителей региона, считают общественники.

Так, часть жалоб, поступивших на горячую линию ОНФ по «мусорной реформе», касается ситуаций, когда в жилом помещении никто не проживает, а счета за вывоз мусора начисляются. Граждане интересуются, почему они должны оплачивать услугу, которой фактически не пользуются. Вопросы граждан по данной проблеме региональное министерство строительства и ЖКХ направило в адрес профильного федерального министерства.

«В федеральном ведомстве ответили, что в случае временного отсутствия потребителя коммунальных услуг в жилом помещении в течение пяти суток и более есть возможность получить перерасчет. Другими словами, потребитель имеет право не платить за коммунальную услугу за время отсутствия, если предоставит подтверждающие документы. Это может быть копия командировочного удостоверения или приказа о направлении в служебную командировку, счета за проживание в гостинице, справки, подтверждающие очное обучение в учебном заведении в другом городе и прочие документы», — сказал Владимир Потапов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональный оператор выставил жителям деревни Козино Бабынинского района плату за предоставление коммунальной услуги, которая фактически не оказывалась. В деревне отсутствовали площадки с размещенными на них контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Согласно действующему законодательству, обязанность по оснащению населенных пунктов контейнерными площадками лежит на органах местного самоуправления. Об этом местным властям напомнила районная прокуратура.