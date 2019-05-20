Москва, 20 мая, 2019, 15:16 — ИА Регнум. По разделу «Вода» в нацпроекте «Экология» Минприроды РФ проводит существенную работу. Об этом сегодня, 20 мая, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Кобылкин

«По территории России протекает великая река Волга, на её берегах проживают 60 миллионов человек. Конечно, предстоит реконструировать огромное количество сооружений, в том числе канализационно‑очистных. Они на 80% практически находятся в состоянии, требующем реконструкции», — отметил Кобылкин.

По его словам, эта программа идёт вместе с Минстроем РФ. Это один из самых тяжёлых проектов. «Задача сложная, но мы постараемся с ней справиться».

«Кроме того, предстоит заняться биоразнообразием и вернуть рыбу в Волгу, ту, которая раньше была. Такие задачи также стоят перед Минприроды РФ», — подчеркнул глава Минприроды.

Читайте также: Минприроды отчитается Госдуме о причинах обмеления Волги

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что до 2024 года предстоит рекультивировать 191 свалку в черте городов России. Эта работа идёт в плановом режиме

На эту тему: Минприроды РФ намерено рекультивировать более 190 свалок