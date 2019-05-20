Москва, 20 мая, 2019, 14:50 — ИА Регнум. С учетом геополитической напряженности, достигнутый результат российского певца Сергея Лазарева сродни победе. Можно с полной уверенностью сказать, что голосование жюри от каждой страны — это корректировка общего результата в угоду политике и новым амбициозным, но при этом не афишируемым целям организаторов, — заявил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Альпари» в СНГ Андрей Лобода.

MateuszFret1998 Евровидение 2019

К тому же, по его мнению, чем-то напоминает выбор стран, в которых проводятся чемпионаты мира по футболу. Очевидно, что главная задача — провести очередной песенный праздник в новой и давно не принимавшей у себя фестиваль стране.

О качестве голосования профессионального жюри стоит поговорить отдельно. Три года назад у Сергея Лазарева победу украло именно профессиональное жюри. Поэтому нужно менять механику голосования, отдавая приоритет зрителям, а не ангажированным профессионалам поп-музыки, иногда теряющим связь с реальностью, уходить от местечковости и соседской солидарности, хотя это будет непросто.

«Да и к российской стороне есть вопросы. Сколько можно петь по-английски? Неужели отечественные композиторы и поэты не могут создать достойный материал? Если уж нам в виду конфликта с Западом в ближайшие годы не светит первое место, то рискните и спойте по-русски. 22 года назад композиция «Примадонна» была представлена Аллой Пугачевой именно на русском. После этого абсолютное большинство песен в исполнении российских исполнителей представлялись на английском языке», — напомнил эксперт.

Он считает, что России по-прежнему не хватает ярких номеров. У приглашенных постановщиков и авторов песен зачастую глаз уже замылен. Уверен, что у начинающих и нераскрученных артистов много достойного материала. И еще важное наблюдение: никто из победителей «Евровидения» за последние 25 лет так и не стал мировой звездой.

Зачастую творческий путь победителей из стран Западной Европы равен одному году и не сопоставим с успехом и признанием выдающихся профессионалов популярной музыки. Вот об этом бы как раз надо задуматься организатору конкурса — Европейскому вещательному союзу.

«Все-таки стоит отметить, что Алсу, Дима Билан, Полина Гагарина после «Евровидения» укрепили свой домашний успех, хорошую всероссийскую известность получили «Бурановские бабушки», хотя до конкурса они были диковинным самодеятельным коллективом.

Ну, а Сергей Лазарев поехал в первый раз на «Евровидение» уже поп-звездой. Более того, Лазарев из всей российской поп-обоймы в наибольшей степени сегодня раскручен в Европе, хотя его поклонники, как правило, русскоязычная публика, несмотря на то, что он поёт на английском языке», — высказал своё мнение Лобода.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что итоги музыкального конкурса «Евровидение-2019», прошедшего в Израиле, могут быть аннулированы в связи с нарушением правил победителем.

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