Москва, 21 мая, 2019, 01:24 — ИА Регнум. Пример внедрения многофункциональных центров (МФЦ) в повседневную практику показывает, что удобства цифровизации весьма значительны. Но одни ли удобства несет с собой процесс электронного учета, и какие опасности видят в нём специалисты, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цифровизация

Само по себе наличие тщательно собранных баз данных (БД), описывающих хотя бы только экономические аспекты жизни общества, уже представляет собой немалую угрозу для благополучия этого общества. Но реализована такая угроза будет только в том случае, если эти данные попадут в руки способных к масштабной диверсии злоумышленников.

В нашей повседневности достаточным масштабом возможностей обладают, по большей части, государства или разветвленные экстремистские структуры, также, в конечном счете, на те или иные государства «завязанные». То же касается и БД в любой другой области — будь то информация о здоровье граждан или их идеологических предпочтениях. Поэтому защита БД от несанкционированного использования «органично» является сферой служебной ответственности органов государственной безопасности.

А вот как быть, если цифровизация, следовательно, и работа с соответствующими БД, становится объектом международного сотрудничества? Верить ли в исключительную и вечную привязанность «уважаемого партнера»? Вопрос этот приобретает особую остроту на фоне международных договоренностей о сотрудничестве и обмене данными, например, российского «Сбербанка».

Читайте статью Галины Смирновой «Матрица» — не фантазия, а реальность. При чем здесь цифровая экономика?