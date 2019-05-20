Киев, 20 мая, 2019, 14:40 — ИА Регнум. На Украине нужно как можно быстрее отправить в отставку парламент войны и правительство войны. Об этом 20 мая заявила в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат Наталья Королевская.

(сс) Vadim Chuprina Верховная рада Украины

Она выразила надежду, что в июле пройдут внеочередные парламентские выборы.

«Самое главное, что мы сегодня услышали, — выборы в парламент, перезагрузка всей властной вертикали… Мы очень надеемся, что в июле месяце пройдут внеочередные выборы. Будет это 14 июля или 21 июля, чем раньше, тем лучше. Чем раньше уйдет этот парламент войны, это правительство войны в отставку, тем быстрее мы сможем вернуть страну к миру… Мы настроены на то, что парламент идет на досрочные выборы. Мы поддерживаем это решение», — сказала Королевская, комментируя роспуск Верховной рады Зеленским.

По её словам, фактически на парламентских выборах украинцы будут выбирать премьер-министра.

«Выборы в парламент, по большому счету, это выбор премьер-министра. Сейчас мы будем выбирать премьер-министра. Потому что как будет сформировано большинство в парламенте, коалиция, кто будет делегирован на должность премьер-министра, от этого будет зависеть вся исполнительная вертикаль, вся социально-экономическая политика нашей страны на следующие пять лет», — пояснила депутат.

Она также считает, что пост премьера должен занять внефракционный депутат, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Он способен реализовать мирный план и вернуть мир в Украину», — подытожила Королевская.

Королевская также поддержала требование Зеленского к членам правительства написать заявления об отставке.

«Прекрасное требование, это то, за что мы боремся всё последнее время. Это непрофессиональное правительство во главе с абсолютным непрофессионалом Гройсманом, безусловно, должно уйти в отставку… Нужно исправить громадные ошибки, которые натворила эта издевательская власть за пять лет, пересмотреть, отменить все их реформы в здравоохранении, образовании, в пенсионной сфере… Нужно сделать всё, чтобы простимулировать экономику и поднять наши социальные стандарты», — считает Королевская.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Зеленский призвал членов правительства Украины подать в отставку.

Кроме того, Зеленский объявил о роспуске Верховной рады. При этом президент призвал Раду принять некоторые законопроекты, в частности, снять депутатскую неприкосновенность, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение, принять новое избирательное законодательство.