Санкт-Петербург, 20 мая, 2019, 14:31 — ИА Регнум. В Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 20 мая автомобиль Hyundai Solaris, работающий под брендом «Яндекс.Такси», совершил наезд на женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске.

Https://vk.com/spb_today ДТП на проспекте Медиков в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП")

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 13:30 мск на проспекте Медиков у дома 10, в зоне регулируемого пешеходного перехода.

«В результате ДТП пострадал ребёнок двух лет, который госпитализирован в состоянии средней тяжести. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в дорожной полиции.

Добавим, что в Петербурге это уже второе происшествие с таксомоторами за понедельник, 20 мая. Утром на Бухарестской улице автомобиль такси провалился в яму, возникшую из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. К счастью, при этом никто не пострадал.