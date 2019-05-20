Москва, 20 мая, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Начало недели ознаменовалось довольно резкими заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес Китая и утверждениями, что в результате предпринимаемых Соединенными Штатами таможенных ограничений значительное количество американских компаний покидает Китай. США пытаются выровнять ситуацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Иван Шилов ИА REGNUM Судно-контейнеровоз

«При этом, как заявил руководитель США, американский бизнес в этом регионе перемещается в иные страны, такие, как, например, Вьетнам. Таким образом, Америка пытается исправить существенные перекосы в своем торговом балансе, где объемы импорта существенно превышают объемы экспорта.

Правда, немного непонятно, как переход части компаний из Китая во Вьетнам и иные государства может повлиять на объемы импортируемых в США товаров — произведены ли эти товары в Поднебесной или во Вьетнаме, в любом случае это импорт, и на загруженность производств в самих Соединенных Штатах такое перераспределение никак не влияет», — пояснил эксперт.

А ведь основная цель, которую постоянно озвучивает Трамп, — это возвращение как можно большего количества производств в страну и улучшение ситуации на рынке труда. Тем не менее (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подобная политика администрации и президента США уже начала приносить негативные плоды в виде сжатия мировой торговли, падения темпов развития и мировой и национальных экономик.

«При этом несущественно пока повлияв на структуру внешнеторговых операций Америки — сальдо торгового баланса там меняется крайне незначительно, оставаясь глубоко отрицательным, и явных позитивных сдвигов пока незаметно», — отметил Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает американские компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.

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