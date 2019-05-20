Млада-Болеслав, Чехия, 20 мая, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Чешская автокомпания Skoda опубликовала тизер своего первого серийного электромобиля. Изображение размещено на страничке компании в Instagram.

Instagram автокомпании Skoda Электромобиль Skoda

«Мы с гордостью представляем нашу первую полностью электрическую машину. Увидеть её лично можно 23 мая в Братиславе!», — говорится в сообщении.

Авто создано на базе ситикара Citigo. Оно способно проехать без подзарядки более 300 км.

Ранее глава компании Бернхард Майер сообщил, что серийные электромобили Skoda будут отличаться по внешнему виду от обычных моделей чешской компании. По его словам, электрокары получат особую светодиодную полосу, которая объединит передние фонари и разделит радиаторную решетку на две части.

Других подробностей о новинке пока нет.

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