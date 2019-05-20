Майкоп, 20 мая, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Самый мощный в России ветропарк, который строится компанией АО «НоваВинд» в Республике Адыгея, даст первую генерацию в сентябре 2019 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи 20 мая, шла речь на встрече главы республики Мурата Кумпилова с руководством дочерней компании государственной корпорации «Росатом» — генеральным директором АО «НоваВинд» Александром Корчагиным. Также во встрече участвовали министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев, министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов, заместитель генерального директора АО «НоваВинд» Андрей Нестерук, советник генерального директора АО «НоваВинд» Михаил Банов, эксперт строительного надзора АО «НоваВинд» Вячеслав Беданоков.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Компания реализует в Адыгее проект по строительству ветропарка мощностью 150 МВт — он заработает на границе Гиагинского и Шовгеновского районов.

«Это — один из серьезнейших проектов. Благодаря совместным усилиям, сегодня мы можем говорить о том, что успешно подходим к завершающему этапу его реализации. Сейчас важно синхронизировать действия, чтобы в срок решить все необходимые вопросы и запустить ветроэлектростанцию, которая поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях. В числе других позитивных аспектов проекта — создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона», — сказал Мурат Кумпилов.

Александр Корчагин отметил, что все работы по реализации проекта ведутся по плану. В настоящее время ветроэлектростанция готовится к запуску: выработка первой генерации ожидается в сентябре текущего года, а к ноябрю планируют закончить реконструкцию дорог на подъездах к ветропарку.

«Все фундаменты под ветроустановки подготовлены. В настоящее время начинается монтаж первых ветробашен. Для этого привлечены специалисты компаний, обладающих опытом работ по установке подобных конструкций. Кроме того, при монтаже будет использована самая современная техника, в частности, мощный высотный кран грузоподъемностью 600 тонн», — отметил Александр Корчагин.

В общей сложности на территории ветропарка будет работать 60 ветробашен мощностью 2,5 МВт каждая. Сейчас специалисты монтируют оборудование подстанции 220 кВ и возводят линию электропередачи 220 кВ для технологического присоединения ветропарка к внешним сетям.

Расчетная выработка Адыгейской ВЭС составит около 354 млн кВт/ч в год. По расчётам специалистов, после запуска ветропарка энергодефицитность Адыгеи сократится на 20%.