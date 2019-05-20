Ереван, 20 мая, 2019, 13:40 — ИА Регнум. После заявления, сделанного в правительстве, о необходимости проведения судебной реформы, премьер-министр Армении Никол Пашинян посредством своей страницы в Facebook попросил граждан разблокировать здания судов, где по его призыву они с раннего утра проводили акции протеста.

Photolure Демонстранты перед зданием конституционного суда Армении

«Я обращаюсь к нашим соотечественникам, которые заблокировали входы и выходы зданий судов. Пожалуйста, с 13:30 разблокируйте все здания судов. Сегодняшняя акция достигла своей цели: процесс создания независимой судебной системы в Армении начался и уже стал необратимым. Я люблю всех вас, я горжусь всеми вами и преклоняюсь перед всеми вами. Будьте крепки духом!», — написал премьер.

С утра 20 мая, следуя призыву премьер-министра Армении Никола Пашиняна, граждане заблокировали входы в суды. Призыв армянского премьера прозвучал через день после того, как суд решил освободить из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который обвиняется в насильственном изменении конституционного строя. За него поручились бывший и действующий главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян и Аркадий Гукасян. Данное решение суда вызвало резкое недовольство среди сторонников действующей власти, которые призвали ускорить процесс внедрения переходного правосудия, о необходимости которого Пашинян объявил еще в августе прошлого года.