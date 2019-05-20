Чего ждать Зеленскому от Путина и за что Польша критикует ФРГ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 мая, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- С чем Путин поздравит Зеленского;
- В Польше раскритиковали Германию из-за России;
- Транзит нефти по «Дружбе» зависит от Украины и Польши;
- НАТО интересует опыт Киева в «гибридной войне» с Россией;
- Перенос старта «Северного потока — 2» возможен.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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