Москва, 20 мая, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Компьютерный спорт давно ушёл с позиции аутсайдера и превратился в одно из самых масштабных, дорогих и зрелищных спортивных движений мира. Миллионы болельщиков, сотни игроков и десятки игровых дисциплин — все эти составляющие на протяжении последних лет объединяют между собой людей со всех уголков планеты. Россия не остаётся в стороне: за последние годы стране удалось укрепиться в ролях «кузницы киберспортивных талантов» и «местом проведения масштабных чемпионатов».

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Гурьев

Дарья Антонова ИА REGNUM Роберт Фахретдинов

Дарья Антонова ИА REGNUM Интерактивный футбол

Дарья Антонова ИА REGNUM Интерактивный футбол

Один из этих чемпионатов прошёл в Москве 19 мая 2019 года. На сцене Yota Arena (специально построенной для проведения киберспортивных событий) прошёл Гранд-Финал Кубка России по интерактивному футболу. Восьми лучшим «компьютерным футболистам» страны предстояло сразиться за победу и денежный приз в 500 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Yota Arena

Как уже было сказано, московская Yota Arena — наиболее подходящее помещение для проведений событий такой направленности и масштаба. Современное оборудование, большой зрительный зал, специальные зоны для отдыха и игры в консоли, бар, кафе и, конечно же, сцена — то самое место, где проходят все киберспортивные сражения.

«Данная площадка прекрасно подходит для киберспорта, для этого её и создавали», — считает президент ФКС России Дмитрий Смит.

Кубок России по интерактивному футболу состоял из трёх этапов: онлайн-отборочных, основного этапа (который также проходил в режиме онлайн) и масштабного Град-Финала, на котором должен определиться победитель чемпионата. Среди десятков участников отборочных в основной этап проходили лишь 64 человека, а из них к финальному этапу допускались только восемь лучших спортсменов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Yota Arena

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Гурьев

Этой восьмёркой стали: Роберт «Ufenok77» Фахретдинов (ФК «Локомотив»), Дмитрий «IamKrotik» Кретов (ФК «Балтика»), Андрей «Timon» Гурьев (Gambit Esports), Михаил «Castell» Ковалёв (EYESPORTS), Антон «klenoff» Кленов, Сергей «sport4ever» Овдин, Сергей «bux_RU» Баринов и Данила «Shemyakin» Шемякин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роберт Фахретдинов

По итогам четвертьфинальной стадии (с которой начались игры Гранд-Финала) в ½ прошли только четыре спортсмена: Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, Андрей «Timon» Гурьев, Антон «klenoff» Кленов и Сергей «bux_RU» Баринов.

«Свои шансы никак не оцениваю, в этом нет смысла — всё покажет игра. Это круто, что такие турниры проводятся. Конечно, на момент 2019 года здесь не самый большой призовой фонд. Но это отличная практика между более крупными соревнованиями, да и всегда приятно сразиться с опытными соперниками на локальной арене», — поделился Роберт «Ufenok77» Фахретдинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Гурьев

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Бадаев

Победитель из каждой пары игроков становился участником финальной стадии, а проигравший мог принять участие в специальном матче за третье место.

«Пока мы общаемся, проходит матч между Андреем Гурьевым и Робертом Фахретдиновым. Они и являются главным фаворитами Кубка. Ещё нельзя не отметить Антона Кленова», — комментирует аналитик Кубка Денис Бадаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Кленов

Дарья Антонова ИА REGNUM Роберт Фахретдинов

Тем не менее из первой полуфинальной игры победителем вышел Андрей Гурьев (проигравший — Роберт Фахретдинов), а из второй Антон Кленов (проигравший — Сергей Баринов). Оба спортсмена прошли в финальную стадию с результатом 2:1. Напомним, матчи всех этапов Гранд-Финала проходили в формате best of 3.

«Роберт, пожалуй, самый стабильный игрок за последние сезоны. Он не всегда выиграет, но как минимум попадает в четвёрку. Плюс за последние пару лет он чаще других выступал на международной арене — от этого и такие высокие ожидания.

Думаю, что если бы он играл в другой части сетки, то и результат мог бы быть другим. Для него это конец сезона: сил и эмоций уже не хватает. А противником ему попался сверхмотивированный Андрей», — комментирует результат Роберта Фахретдинова аналитик Кубка Александр Хитров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Гурьев

Дарья Антонова ИА REGNUM Интерактивный футбол

По итогам финальных матчей победителем Кубка и обладателем 500 тыс. рублей стал Андрей «Timon» Гурьев. Второе место и приз в 300 тыс. рублей заполучил Антон Кленов. А обладателем третьего места по результатам специального матча стал Роберт «Ufenok77» Фахретдинов — его вознаграждение составило 200 тыс. рублей.

«Timon в 2017 был лучшим киберфутболистом России. Потом его успехи пошли на спад, и он некоторое время искал себя. И не так давно у него появился сильный тренер. Насколько я знаю, последний месяц он провёл на буткеме (тренировочный лагерь для подготовки к соревнованиям, прим. ред.), где играл по 16 матчей в день. Соответственно он подошёл к финалу Кубка в очень хорошей форме. Он был зол на себя за результаты прошлого года, и это сыграло свою роль.

Андрей раньше славился тем, как хорошо он умеет держать мяч на половине поля соперника. И в этом финале он снова показал свою коронную игру. Антон же всегда играл в красивый «бесшабашный» футбол. Но в этом матче было ощущение, что он не смог показать свой уровень. Тем не менее битва была неплохая. В этой ситуации не Антон проиграл, а Андрей выиграл», — делится мнением о результатах финального матча аналитик Кубка Александр Хитров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карен Адамян

Одновременно с проведением матчей на Кубке работала команда аналитиков и комментаторов. Они оценивали навыки игроков и тактики, используемые на виртуальном футбольном поле. Ведущим мероприятия выступил Карен Адамян, известный видеоблогер и ведущий телеканал «Матч ТВ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зона отдыха

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Смит

В то время как спортсмены сражались за первое место со сцены Yota Arena, в зрительном зале собирались болельщики футболистов. И если во время первых матчей (¼ финала) большинство мест в зале пустовали, то к финальному сражению свободный стул было практически невозможно найти. Тем не менее многие зрители предпочли наблюдать за проведением Кубка дистанционно — весь чемпионат транслировался в интернет.

«Нужно понимать, что наш спорт интерактивен. Многие люди предпочитают смотреть его из дома в комфортной обстановке, поэтому мы всегда ведём прямую трансляцию. И не стоит ожидать, что интерактивный футбол будет собирать такое же количество людей, что и футбол реальный. Всё-таки это несколько другое направление», — считает президент ФКС России Дмитрий Смит.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Баринов и Карен Адамян

Проведение Кубка России по интерактивному футболу в Москве (в этом году он прошёл во второй раз) может стать традицией для российских геймеров — без сомнений, он состоится и в 2020 году. А здание Yota Arena, вероятно, станет ключевой площадкой для российских киберспортсменов. Уже 8 июня здесь ожидается Гранд-Финал чемпионата России по компьютерному спорту, на котором пройдут матчи по Clash Royale, Dota 2 и специальный турнир по CS: GO.