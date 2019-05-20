Киев, 20 мая, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский досрочно распустил Верховную раду. Соответствующее заявление новый украинский лидер сделал 20 мая во время выступления в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я распускаю Верховную раду восьмого созыва», — заявил Зеленский.

По его словам, досрочные выборы в Верховную раду состоятся через два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 мая, в Верховной раде прошла торжественная церемония приведения к власти нового президента Украины. Во время инаугурации Зеленский также предложил правительству самостоятельно уйти в отставку.

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