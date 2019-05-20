Калуга, 20 мая, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Правительство Калужской области установило величину прожиточного минимума на душу населения за первый квартал 2019 года в размере 10 тыс. 694 рубля.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, для трудоспособного населения прожиточный минимум в первом квартале составил 11 тыс. 514 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. 901 рубль, для детей до 15 лет включительно — 10 тыс. 481 рубль.

По сравнению с четвертым кварталом 2018 года прожиточный минимум на душу населения вырос на 4,4%. Тогда он составлял 10 тыс. 240 рубля.