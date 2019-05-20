Кириши, Ленинградская область, 20 мая, 2019, 12:47 — ИА Регнум. В городе Кириши Ленинградской области совершено хулиганское нападение на православный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Предполагаемый преступник задержан, возбуждено уголовное дело.

Globus.aquaviva.ru Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Киришах

«Из хулиганских побуждений <…> мужчина деревянной палкой разбил два оконных стекла и повредил входную дверь православного храма на улице Строителей города Кириши Ленинградской области», — сообщила 20 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По тревоге на место преступления прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, который задержал 46-летнего гражданина. По предварительным данным, он находится в состоянии алкогольного опьянения и доставлен для экспертизы в медучреждение.

Отделом дознания ОМВД России по Киришскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

По данным агентства «Оперативное прикрытие», подозреваемый — гражданин Белоруссии. Мотивы его преступных действий уточняются.