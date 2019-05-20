Челябинск, 20 мая, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Проект рекультивации в Челябинске городской свалки будет проведён через общественные обсуждения. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте мэрии.

Rosrao.ru Мусорная свалка в Челябинске

В качестве заказчика проектной документации выступает городское управление экологии и природопользования. А ответственным исполнителем будет ФГУП «РосРАО», которое, напомним, является «дочкой» компании Росатом.

Общественные обсуждения пройдут 27 мая в Доме архитектора. затем в течение 30 дней от граждан будут принимать предложения. А с 26 апреля по 28 июня все желающие смогут ознакомиться с проектной документацией, обратившись в «РосРАО».

Как пишет издание Накануне.Ru, технический этап рекультивации планируется завершить к середине 2020 года. А полностью она будет окончена в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свалка действовала с 1949 года. 11 сентября 2018-го она была закрыта.