Анкара, 20 мая, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Официальная Анкара приветствовала решение США о снижении вдвое пошлин на импорт турецкой стали. Министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан назвала такое решение американских властей положительным шагом. Она подчеркнула: «Турция ожидает от США устранения всех препятствий в торговле».По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Белый дом объявил о снижении пошлины на турецкую сталь вдвое — с 50% до 25%. Соответствующее распоряжение издал президент США Дональд Трамп. Решение принято в связи с тем, что в 2018 году американский импорт стали сократился на 12%, а импорт стали из Турции — на 48%. 10 августа 2018 года президент США Дональд Трамп удвоил ставки таможенных пошлин на сталь и алюминий из Турции. Пошлины на алюминий составили 20%, на сталь — 50%.