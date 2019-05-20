Эр-Рияд, 20 мая, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в странах Персидского залива Халед Халифа провел встречу с руководителем Центра гуманитарной помощи и гуманитарных операций им. короля Салмана Абдуллой Аль-Рабийа. В ходе переговоров Халифа высоко оценил миротворческие усилия Королевства и поблагодарил Эр-Рияд за сотрудничество с УВКБ в деле улучшения условий жизни сотен тысяч беженцев. Стороны достигли договоренности по осуществлению совместных гуманитарных проектов в Йемене, Сирии и Мьянме. Об этом сообщает саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat.

U.S. Department of State Халед Халифа

Стороны также обсудили работу Центра им. Салмана в ряде стран, пострадавших от военных действий, и рассмотрели дополнительные возможности сотрудничества в регионе Ближнего Востока. Халифа заявил, что считает саудовский подход к решению проблемы беженцев по модели связи исламских ценностей и гуманитарной деятельности правильным и перспективным. Он добавил, что Центр является одним из наиболее важных партнеров УВКБ, который предоставляет экстренную помощь беженцам по всему миру.