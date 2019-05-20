Москва, 20 мая, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Российские туристы возглавляют список иностранных туристов, прибывших на турецкий курорт — Анталью — с начала 2019 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Порт Анталии-Марина

По данным на 15 мая, за три месяца в Анталье уже побывали 819 тыс. 406 граждан РФ, что на 30% больше на аналогично периоду 2018 года, то есть каждый третий турист, посетивший Анталью в был из России.

На втором месте — Германия (475 тыс. туристов), на третьем — Великобритания (почти 141 тыс. человек). Также в Топ-10 въездных рынков Антальи вошли Нидерланды, Украина, Польша, Литва, Австрия, Израиль и Дания.

По данным статистики аэропорта Антальи, за первые 4,5 месяца 2019 года на курорте побывало 2,3 млн. туристов из 178 стран. По прогнозам, Анталья в этом году примет порядка 16 млн иностранных туристов (почти +18% к 2018 году).

В 2018 году турецкий курортный город принял 13,6 млн иностранных гостей, в том числе, 4,8 млн. туристов из России.

Подробнее: Въезд в Турцию без загранпаспортов станет возможен после 2024 года

Как сообщало ИА REGNUM, жителям России могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним российским паспортам, не оформляя загранпаспорт, скорее всего, станет возможным только после 2024 года.

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