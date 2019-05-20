Ярославль, 20 мая, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Самая известная участница громкого уголовного дела об истязаниях детей и гибели одного из них в селе Мосейцево Ростовского района Ярославской области Людмила Любимова обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молоток судьи

Сама Любимова в настоящее время находится в колонии общего режима по тому же уголовному делу. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2014 году в Мосейцево погибла 12-летняя приёмная дочь Любимовой в результате нанесённых ей побоев. В семье жило несколько приёмных детей, которых заставляли работать и с которыми жестоко обращались.

Первоначально обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, было предъявлено Любимовой, она была заключена под стражу. Но в ходе следствия выяснилось, что избила до смерти ребёнка за отказ работать и принимать пищу другая живущая в семье женщина — Гузель Семенова. Она в итоге за это преступление получила 12 лет лишения свободы. Людмила Любимова получила 5 лет за истязания.

Дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») в отношении Любимовой было прекращено ещё в 2015 году. Тогда же она была освобождена под подписку о невыезде.

Несмотря на то, что за другие преступления женщина отбывает наказание, она решила получить от государства компенсацию за незаконное уголовное преследование. В своём иске Любимова описала ужасы нахождения в следственном изоляторе.

«Служащие следственного изолятора оскорбляли ее, называли чернокнижницей, оскорбляли ее религиозные чувства; информация об отмене судом удочерения, а так же о том, что ее умершая дочь длительное время не захоронена, привела ее в состояние глубокого стресса, негативно отразилась на ее здоровье; это состояние усугубилось еще тем, что ее обвиняли в совершении особо тяжкого преступления», — приводятся слова из заявления Любимовой в решении Ростовского районного суда.

Кроме того Любимова говорит, что нахождение в СИЗО нарушило ее религиозные права.

«Во время нахождения под стражей были ущемлены ее религиозные права — она была лишена возможности исповеди, причастия, посещения богослужений, возможности общаться с духовно близкими ей людьми», — заявила Людмила Любимова.

Особые страдания, как заявила Людмила Любимова, ей причинили многочисленные сообщения в средствах массовой информации, которые активно освещали «мосейцевское дело». Дошло до того, что после освобождения из СИЗО врач якобы не захотел оказывать ей должную медицинскую помощь.

Любимова указала также, что пока её держали в СИЗО по делу о смерти дочери, в её хозяйстве погибли пчёлы, а нетопленный дом отсырел.

Ростовский районный суд признал право Людмилы Любимовой на реабилитацию по статье о причинении тяжких телесных повреждений. Однако сумму компенсации в 5 миллионов рублей судья посчитал завышенной и назначил компенсацию в 10 тысяч рублей. Пока что решение не обжаловано, срок обжалования ещё не истёк.