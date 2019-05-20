Владикавказ, 20 мая, 2019, 12:06 — ИА Регнум. 100-летие Республики Северная Осетия-Алания будет отмечаться на государственном уровне. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Празднование состоится в 2024 году.

Флаг Северной Осетии

Ранее с предложением о праздновании 100-летнего юбилея РСО-Алании выступило правительство РФ. Согласно указу президента в подготовке к празднику рекомендовано принять участие органам власти субъектов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года президент РФ подписал указ о праздновании 1000-летия крещения Алании. Важная дата в истории будет отмечаться на государственном уровне в 2022 году. С вопросом необходимости празднования памятного события на федеральном уровне обращался в апреле 2017 года к президенту РФ глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

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