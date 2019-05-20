Сеул, 20 мая, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Специалисты Национального института по изучению рыбных ресурсов (National Institute of Fisheries Science) разработали специальный портативный инструмент для определения размера краба с целью защитить молодое потомство и популяцию крабов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2019/05/329815/ Портативный измерительный инструмент для определения размера краба

Инструмент представляет собой подобие линейки с фиксированной длиной в 6,4 см. Данный показатель является минимальной длиной краба, не подлежащего вылову.

Несмотря на запрет вылова крабов определенного размера, даже опытным рыбакам достаточно сложно определить минимальную величину краба, подлежащего к вылову.

Согласно закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» вылов крабов на территории водных ресурсов страны проходит с 21 июня по 20 августа, в Желтом море — с 1 июля по 31 августа.