Вашингтон, 20 мая, 2019, 11:54 — ИА Регнум. После прекращения сотрудничества американской корпорацией Google с китайским гигантом Huawei, попавшим в чёрный список правительства США, держатели популярного смартфона Huawei смогут и дальше использовать и загружать обновления предоставляемых Google приложений в Android. Об этом 20 мая сообщает Reuters.

Huawei

Читайте также: Huawei располагает трехмесячным запасом американских микросхем — СМИ

«Для пользователей наших услуг Google Play и защита безопасности от Google Play Protect будут продолжать функционировать на существующих устройствах Huawei», — заявил представитель корпорации Google.

А вот на моделях следующего поколения, которые увидят свет в будущем, доступа к популярному сервису Google Play Store, а также к приложениям Gmail и YouTube уже не будет.

«Huawei сможет использовать только общедоступную версию Android и не сможет получить доступ к собственным приложениям и сервисам от Google», — уточнил источник.

Также в сюжете: Huawei начала запасать критически важные комплектующие полгода назад — СМИ

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа сегодня, 20 мая, внесла компанию Huawei Technologies Co Ltd в торговый чёрный список, сразу же введя ограничения, которые значительно затруднят для компании ведение бизнеса с американскими коллегами. В частности, речь идёт о запрете на продажу американских технологий этой китайской компании.