Калуга, 20 мая, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Женщина 1947 года рождения была смертельно травмирована на железнодорожной станции Балабаново Московской железной дороги электропоездом сообщением Москва — Калуга. Об этом 20 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском линейном отделе МВД России на транспорте.

Kaluga-poisk.ru На железнодорожной станции Балабаново Московской железной дороги.

По данным ведомства, в настоящее время проводится проверка смертельного инцидента и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Это пятый случай с начала 2019 года, когда на территории Калужского региона люди попадают под поезд. В апреле на железнодорожном перегоне Балабаново — Обнинское пассажирский поезд дальнего следования Брянск — Москва сбил мужчину 1967 года рождения. В марте сотрудница полиции Обнинска, капитан внутренней службы, погибла под колёсами поезда на калужской железнодорожной станции Балабаново. Также на 217-м километре перегона Бабынино — Кудринская калужского направления Московской железной дороги под колёсами грузового поезда погиб 64-летний житель Калуги, а около железнодорожной станции Ворсино Калужской области 20-летняя гражданка Таджикистана была насмерть сбита пассажирским поездом.