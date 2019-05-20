Дирборн, США, 20 мая, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Выставлен на продажу эксклюзивный Ford Mustang GT, который использовался для съемок сцен погонь фильма Need For Speed. Объявление о его продаже размещено на сайте торговой площадки eBay.

CarsWeek.Ru Ford Mustang GT

Перед съёмками фильма тюнинг-компания Saleen оснастила спорткар турбонагнетателем, благодаря которому удалось увеличить мощность мотора спортивного купе до 625 л. с. Такая мощность была необходима, так как в фильме участвовали очень мощные автомобили. Например, у одного из участников киносъёмок — Bugatti Veyron, мощность мотора составляла 987 л. с.

Сообщается, что кроме установки турбонагнетателя, съемочный спорткар получил задний редуктор, имеющий передаточное число 3,73. Кроме того, авто снабжено 14-дюймовыми тормозными дисками и увеличенным суппортом. Двигатель Ford Mustang GT работает с 6-скоростной «механикой».

Также значительным изменениям подвергся и кузов машины — на нём ателье установило каркас безопасности. На переднем и заднем бампере есть крепления под видеоаппаратуру. Пробег машины — 7 791 км.

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